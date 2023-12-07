Президент Казахстана внес первый взнос в фонд развития казахского языка

«Президент первым внес средства в фонд QAZAQ TILI», — сообщил в Facebook президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжехан.
Он рассказал, что был на приеме у президента 12 октября, где предложил создать эндаумент-фонд для развития государственного языка. Проект был одобрен и поддержан Касым-Жомартом Токаевым.
"Мероприятия по созданию и регистрации фонда QAZAQ TILI Endowment завершились недавно. И сегодня Касым-Жомарт Кемелевич первым перечислил в этот фонд свой взнос в размере 7 миллионов тенге.
Главная задача этого фонда — обеспечение устойчивого и долгосрочного развития общества «Қазақ тілі». Это крупнейшая организация страны, занимающаяся поддержкой и развитием госязыка", — сообщил Кенжехан.
Он также отметил особенность эндаумент-фонда. Как выяснилось, средства, собранные в фонд, не будут тратиться.
«Средства в фонде передаются в управление и вливаются в инвестиции. Доходы от инвестдеятельности будут направлены на уставные задачи общества “Қазақ тілі”, — добавил Кенжехан.
В релизе фонда отмечается, что средства эндаумент-фонда будут контролироваться независимым попечительским советом из числа авторитетных общественных деятелей, ученых-лингвистов и представителей государства.
В свою очередь доходы эндаумент-фонда будут направляться в виде грантов для обеспечения работы международного общества «Қазақ тілі» и реализацию проектов, направленных на расширение сферы применения, модернизацию и дальнейшее развитие государственного языка.
«Обществу “Қазақ тілі” главой государства поручено реализовать комплекс конкретных проектов и мероприятий, охватывающих расширение медиа- и печатного контента на казахском языке, развитие методик преподавания и изучения языка, развитие читательской грамотности и культуры письма, а также широкое использование современных технологических решений для поддержки и расширения сообщества пользователей казахского языка.
Международное общество «Қазақ тілі» от лица всех радетелей государственного языка выражает искреннюю благодарность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за личный вклад", — говорится в релизе фонда.
Президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжехан является также основателем «Bilim Media Group», в списке продуктов которых — образовательные платформы для учеников и студентов Bilimland, OnlineMektep, Itest, Bilimkids и другие.
В числе проектов компании — «Произведения Абая на 10 языках мира», 100 новых учебников на казахском языке, Уикипедия, «Abay mektepteri», translate.google на казахском и другие.