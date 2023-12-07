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7 декабря, новости Казахстана, источник: Nur.kz

Президент Казахстана внес первый взнос в фонд развития казахского языка

Касым-Жомарт Токаев поддержал проект по развитию казахского языка и внес в фонд из личных средств 7 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на президента международного общества «Қазақ тілі».

Источник: Nur.kz

«Президент первым внес средства в фонд QAZAQ TILI», — сообщил в Facebook президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжехан.

Он рассказал, что был на приеме у президента 12 октября, где предложил создать эндаумент-фонд для развития государственного языка. Проект был одобрен и поддержан Касым-Жомартом Токаевым.

"Мероприятия по созданию и регистрации фонда QAZAQ TILI Endowment завершились недавно. И сегодня Касым-Жомарт Кемелевич первым перечислил в этот фонд свой взнос в размере 7 миллионов тенге.

Главная задача этого фонда — обеспечение устойчивого и долгосрочного развития общества «Қазақ тілі». Это крупнейшая организация страны, занимающаяся поддержкой и развитием госязыка", — сообщил Кенжехан.

Он также отметил особенность эндаумент-фонда. Как выяснилось, средства, собранные в фонд, не будут тратиться.

«Средства в фонде передаются в управление и вливаются в инвестиции. Доходы от инвестдеятельности будут направлены на уставные задачи общества “Қазақ тілі”, — добавил Кенжехан.

В релизе фонда отмечается, что средства эндаумент-фонда будут контролироваться независимым попечительским советом из числа авторитетных общественных деятелей, ученых-лингвистов и представителей государства.

В свою очередь доходы эндаумент-фонда будут направляться в виде грантов для обеспечения работы международного общества «Қазақ тілі» и реализацию проектов, направленных на расширение сферы применения, модернизацию и дальнейшее развитие государственного языка.

«Обществу “Қазақ тілі” главой государства поручено реализовать комплекс конкретных проектов и мероприятий, охватывающих расширение медиа- и печатного контента на казахском языке, развитие методик преподавания и изучения языка, развитие читательской грамотности и культуры письма, а также широкое использование современных технологических решений для поддержки и расширения сообщества пользователей казахского языка.

Международное общество «Қазақ тілі» от лица всех радетелей государственного языка выражает искреннюю благодарность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за личный вклад", — говорится в релизе фонда.

Президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжехан является также основателем «Bilim Media Group», в списке продуктов которых — образовательные платформы для учеников и студентов Bilimland, OnlineMektep, Itest, Bilimkids и другие.

В числе проектов компании — «Произведения Абая на 10 языках мира», 100 новых учебников на казахском языке, Уикипедия, «Abay mektepteri», translate.google на казахском и другие.

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