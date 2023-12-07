7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Хабаровск прибыл крупный воинский эшелон с новобранцами
В нем около 700 человек.
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Во время осеннего призыва этого года, и в Хабаровск прибыл крупный воинский эшелон с новобранцами. Всего проходить службу в Восточном военном округе будут около 700 человек.
Этих парней не будут направлять на спецоперацию на службу в ЛНР, ДНР, а также Херсонскую и Запорожские области. Большинство молодых людей будут находиться в ВВО.
— На призывных пунктах всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечат военной формой одежды. Также каждому призывнику будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия, — рассказали в пресс-службе ВВО.
Также призывникам выдадут электронные карты, где будет вся информация о них — автобиография, результаты о медосмотре, показатели тестирования, банковские реквизиты. В течение месяца они пройдут общевойсковую подготовку, научатся основам строевой и огневой подготовки.