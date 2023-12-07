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10:29 (мск), источник: © РИА Новости

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.

Источник: © РИА Новости

«Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в постановлении о назначении выборов президента, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Назначение выборов президента Российской Федерации в соответствии со статьей 102 Конституции Российской Федерации является исключительным полномочием Совета Федерации, объяснял ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев.

С момента вступления постановления в силу — то есть, с дня официального опубликования — фактически даётся «старт избирательной кампании», подчеркнул Полетаев.

Решение о проведении многодневного голосования на выборах президента принимает ЦИК РФ, сказал сенатор.

Полетаев отмечал, что праздничный день в день выборов не объявляется.

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