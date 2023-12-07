Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

«Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в постановлении о назначении выборов президента, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Назначение выборов президента Российской Федерации в соответствии со статьей 102 Конституции Российской Федерации является исключительным полномочием Совета Федерации, объяснял ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев.
С момента вступления постановления в силу — то есть, с дня официального опубликования — фактически даётся «старт избирательной кампании», подчеркнул Полетаев.
Решение о проведении многодневного голосования на выборах президента принимает ЦИК РФ, сказал сенатор.
Полетаев отмечал, что праздничный день в день выборов не объявляется.