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7 декабря, источник: Коммерсантъ

Жителей Ростовской области адресно проинформируют о выборах президента

В избирательной комиссии Ростовской области обсудили подготовку к выборам президента России, назначенных на 17 марта.

Источник: РИА "Новости"

Приоритетным направлением является информирование избирателей области о голосовании, сообщает пресс-служба избиркома.

Члены участковых комиссий с 17 февраля по 7 марта проведут адресное информирование и оповещение избирателей о сроках, времени и месте, а также формах голосования (так называемый «ИнформУИК»). Предполагается, что они проведут поквартирный и подворный обход избирателей. Всего в этой работе будут задействованы 10 тыс. человек.

Кристина Федичкина.

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