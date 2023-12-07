7 декабря, источник: Коммерсантъ
Жителей Ростовской области адресно проинформируют о выборах президента
В избирательной комиссии Ростовской области обсудили подготовку к выборам президента России, назначенных на 17 марта.
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Приоритетным направлением является информирование избирателей области о голосовании, сообщает пресс-служба избиркома.
Члены участковых комиссий с 17 февраля по 7 марта проведут адресное информирование и оповещение избирателей о сроках, времени и месте, а также формах голосования (так называемый «ИнформУИК»). Предполагается, что они проведут поквартирный и подворный обход избирателей. Всего в этой работе будут задействованы 10 тыс. человек.
Кристина Федичкина.