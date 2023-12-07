Пятеро омских молодых ученых получили премии из рук губернатора Виталия Хоценко

Награждены кандидат технических наук, завкафедрой «Эксплуатация нефтегазовой и строительной техники» СибАДИ Илья Потеряев; старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса Сибирского юридического университета Павел Пошелов; кандидат сельскохозяйственных наук Артем Тимохин из Омского аграрного научного центра; Евгений Ульянкин, ведущему научную деятельность в ОмГУ им. Достоевского, и Кирилл Курятников.
Обратившись к омичам, олицетворяющим будущее отечественной науки, Виталий Хоценко указал на важнейшие задачи, которые стоят перед новым поколением ученых.
«Вы выбрали интересную и перспективную сферу для самореализации, от развития которой зависит не только наша жизнь, но и позиции в целом нашей страны на мировой арене. В прошлом году по распоряжению Президента Владимира Владимировича Путина в нашей стране был дан старт Десятилетию науки и технологий. Одним из его значимых результатов должно стать преодоление, как отметил глава государства, унизительной зависимости от импортных инноваций и укрепление нашего технологического суверенитета», — отметил глава региона.
Он также обратил внимание, что достижения омичей позволили региону войти в число 20 «передовиков» в области научно-технологического развития, занимая 4-ю позицию среди сибирских регионов по объему применяемых в производстве передовых технологий. Губернатор пожелал премированным ученым не сворачивать с избранного пути, открывая все новые горизонты.