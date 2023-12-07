7 декабря, источник: dostup1.ru
Текслер присвоил почетные звания двум известным врачам Челябинской области
Звание «Заслуженный работник здравоохранения Челябинской области» удостоены Игорь Зайцев и Ирины Спичак.
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Губернатор Алексей Текслер присвоил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Челябинской области» двум известным врачам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Отмечена работа заведующего отделением функциональной диагностики Детского консультативно-диагностического центра Челябинской областной детской клинической больницы Игоря Зайцева и заместителя главного врача по детской онкологии и гематологии этого же медицинского учреждения Ирины Спичак.
В документе подчеркивается «их деятельность по охране здоровья граждан, организации и оказанию медицинской помощи, высокий профессионализм и вклад в сохранение и укрепление здоровья детей».