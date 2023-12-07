7 декабря, источник: Коммерсантъ
В Ленобласти сменился глава Всеволожского района
Временно исполняющим обязанности главы Всеволожского района Ленобласти назначили Андрея Воропаева, сообщили 47news.
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«Его профессиональные качества и способность работать без суеты и конфликтов позволили вывести областной Фонд капремонта на лидирующие позиции в стране. Не сомневаюсь, что эти качества будут востребованы и в районе», — комментировал ранее его кандидатуру губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Совет депутатов Всеволожского района проголосовал большинством за его кандидатуру на заседании 7 декабря. В настоящее время господин Воропаев занимает пост директора Фонда капитального ремонта Ленобласти.
Предыдущим врио главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» была назначена Анна Комарницкая, которая ранее отвечала в администрации за экономику и имущество. 2 октября. До нее эту должность после отставки Андрея Низовского занимала Анна Попова. Выборы в муниципальные советы в Петербурге и Ленобласти, на которых выберут в том числе глав муниципальных образований, пройдут в сентябре 2024 года.
Андрей Низовский объявил об уходе с поста главы администрации Всеволожского района 20 сентября. Он занимал эту должность с 20 октября 2016 года. Господин Низовский заявил журналистам, что отставка связана с необходимостью позаботиться о своем здоровье.