7 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Воронежским родителям сохранят детские пособия при досрочном выходе из декрета
Госдума приняла изменения в соответствующие законы.
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Родителям, досрочно вышедшим из декрета до того, когда ребенку исполнится полтора года, сохранят ежемесячное пособие по уходу. Соответствующие изменения в законы приняли депутаты Государственной думы РФ в окончательном чтении. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты Федерального собрания в четверг, 7 декабря.
Ранее право на выплату сохранялось, только если мать или отец ребенка до того, как ему исполнилось полтора года, не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также отметил, что в 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 17,8 тыс. рублей. Все необходимые средства заложены в федеральном бюджете.
Ранее стало известно, что в 2024 году в Воронежской области увеличится размер единого пособия для родителей с детьми в возрасте до 17 лет, а также размер выплаты для беременных, вставших на учет в ранние сроки. Сумма пособий повышается в связи с увеличением прожиточного минимума.