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7 декабря, источник: ЕАН

Куйвашев нашел полмиллиарда для новой столицы свердловского туризма

Правительство Свердловской области дополнительно направит больше 560 млн рублей на развитие Ирбита. Такое решение утвердил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в кабмине.

Общая сумма, которую город получит на модернизацию, увеличится до 6,9 млрд рублей. Средства направят на обновление коммунальных сетей, благоустройство дворов и аллей, капремонт домов, модернизацию школ, новые автодороги и многое другое, пишет УралПолит.Ru.

Отдельный пункт финансирования — реставрация «объектов культурного наследия и развитие индустрии гостеприимства». Это направление принципиально важно для областного правительства: в октябре Куйвашев анонсировал, что власти хотят превратить Ирбит в «город-музей». По замыслу кабмина, один из старейших городов Среднего Урала в обозримом будущем должен стать туристическим центром.

Масштабные работы рассчитаны до 400-летия Ирбита, которое пройдет в 2031 году. «Там должны быть развиты сфера услуг, сфера гостеприимства, должны быть построены гостиницы, арт-резиденция обязательно должна быть построена и до Ирбита будет комфортно ходить», — подтвердил планы губернатор.

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