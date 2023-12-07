Дмитрий Азаров провел совещание по модернизации жд-узла «Жигулевское море» в Тольятти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с руководством Куйбышевской железной дороги, а также представителями крупных предприятий и глав профильных министерств региона. На встрече обсуждали модернизацию инструкторы железнодорожного узла «Жигулевское море» в Тольятти, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
— Через железнодорожный узел «Жигулевское море» осуществляется грузооборот.
предприятий Северного промышленного узла Тольятти. Это крупные предприятия, которые вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области, — отметили в правительстве региона.
Деятельность компаний зависит от того, насколько своевременно и стабильно им будут поставлять сырье. Для этого с 2018 года работает межведомственная группа, составленная из представителей министерств и Куйбышевской железной дороги. Чтобы улучшить работу узла «Жигулевское море», на железной дороге между станциями перераспределили специалистов, восстановили несколько путей и парк приема станции, а также, если была необходимость, быстро вводили дополнительные вывозные локомотивы.
На совещании обсудили, как на фоне прогнозов по увеличению объемов погрузки улучшить работу жд-узла.
— Вопросы, которые стоят на повестке, крайне важны. Необходимо общее понимание задачи, чтобы мы приступили к реализации намеченных планов, — отметил губернатор региона Дмитрий Азаров.