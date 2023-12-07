Ереван и Баку договорились об обмене пленными и «взаимном доверии»

Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию конфликта, в нем говорится, что стороны взаимно освобождают часть пленных и заключенных и намерены «предпринять ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия». Текст заявления приводит News.am.
Азербайджан в качестве жеста доброй воли освобождает 32 армянских военнослужащих. Армения в свою очередь освобождает двух азербайджанских.
В заявлении Баку и Еревана говорится, что Армения и Азербайджан согласны с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе. Два государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности. Стороны пообещали продолжить обсуждение дополнительных мер по укреплению доверия и призвали другие страны поддержать их усилия.
19—20 сентября Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана вместе с армянским населением.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что результатом операции стало восстановление суверенитета республики. Армянский премьер-министр Никол Пашинян говорил, что события в Карабахе показали неэффективность систем внешней безопасности, в которые вовлечена Армения, с точки зрения ее государственных интересов и безопасности.
Из Нагорного Карабаха после операции Баку выехали более 100 тыс. жителей из числа армян — это была большая часть населения региона.
Азербайджан предложил карабахцам план реинтеграции. В нем говорилось, что живущим в регионе обеспечат равенство прав и свобод, возможность сохранения культуры и использования армянского языка, налоговые и таможенные льготы, поддержку предпринимателям и т. д. Как утверждал Алиев, Азербайджан намерен «строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения», проблем с армянским народом у Баку нет.
В середине октября азербайджанский лидер поднял флаг республики в столице Карабаха — Ханкенди (армянский Степанакерт). В ноябре там прошел парад победы.