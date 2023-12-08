ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции, сообщает пресс-служба президента.
Лидер страны отметил, что в нынешнем году этот праздник, имеющий большое значение в общественно-политической жизни и развитии страны, приобретает особый смысл. Прежде всего потому, что впервые в национальной истории Узбекистана Конституцию приняли в новой редакции на всенародном референдуме 30 апреля 2023 года.
Президент напомнил, что в новой редакции Конституции закреплены пять ключевых положений — Узбекистан является суверенным, демократическим, правовым, социальным и светским государством, а ее содержание коренным образом усовершенствовано и дополнено новыми главами и статьями.
В этой связи Мирзиёев поставил ряд приоритетных задач: