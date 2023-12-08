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8 декабря, новости Казахстана, источник: EL.kz

Касым-Жомарт Токаев обратился к стипендиатам «Болашак»

Президент Касым-Жомарт Токаев направил приветственное письмо участникам торжественного форума, посвященного 30-летию Международной стипендии «Болашак», сообщает El.kz.

Источник: Reuters

"Уважаемые участники форума!

Поздравляю вас с 30-летним юбилеем международной стипендии «Болашак»!

Это знаковая веха для программы, ставшей социальным лифтом для молодежи из разных уголков нашей Родины. Все прошедшие годы проект способствовал созданию в стране кадрового резерва с передовыми знаниями и компетенциями.

Сегодня тысячи выпускников программы «Болашак» успешно трудятся на благо Казахстана, выступая проводниками позитивных изменений во многих сферах.

Наша страна вступила в период, когда нам необходимо совершить мощный рывок в своем развитии. Мы ставим амбициозные задачи по структурной перестройке экономики, дальнейшей модернизации политической системы, построению по-настоящему справедливого и инклюзивного общества. И здесь особое значение имеют инвестиции в образование, создание широких возможностей для самореализации граждан.

Государство всегда будет поддерживать талантливую, трудолюбивую, целеустремленную молодежь, воплощающую в себе идеалы «Адал азамат».

Уверен, выпускники программы «Болашак» и все молодые профессионалы страны внесут свой вклад в масштабную и всестороннюю трансформацию Казахстана.

Желаю вам благополучия, успехов, достижения всех намеченных целей!".

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