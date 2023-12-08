«Калашников» начал поставки в войска комплектов нового боевого снаряжения «Стрелок»

«ООО “Триада-ТКО” (входит в концерн “Калашников” — прим. ТАСС) начало поставлять новые комплекты боевого снаряжения (КБС) “Стрелок” в адрес заказчика. Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. До конца года “Триада-ТКО” поставит заказчику 25 тыс. комплектов боевого снаряжения в исполнении “Стрелок”, — сообщили в пресс-службе.
В концерне отметили, что комплект состоит из бронежилета «Корсет плюс» с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации «Стрелок», рюкзака объемом 30 л и транспортировочной сумки. Противоосколочные бронеэлементы для «Стрелка» поставляет входящее в «Калашников» АО «НИИ стали». Впервые комплект был анонсирован на форуме «Армия-2023».