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12:52 (мск), источник: ТАСС

«Калашников» начал поставки в войска комплектов нового боевого снаряжения «Стрелок»

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Концерн «Калашников» начал поставлять в российские войска новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок». Как сообщили в пресс-службе концерна, до конца года заказчику будет передано 25 тыс. таких комплектов.

Источник: Калашиков

«ООО “Триада-ТКО” (входит в концерн “Калашников” — прим. ТАСС) начало поставлять новые комплекты боевого снаряжения (КБС) “Стрелок” в адрес заказчика. Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. До конца года “Триада-ТКО” поставит заказчику 25 тыс. комплектов боевого снаряжения в исполнении “Стрелок”, — сообщили в пресс-службе.

В концерне отметили, что комплект состоит из бронежилета «Корсет плюс» с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации «Стрелок», рюкзака объемом 30 л и транспортировочной сумки. Противоосколочные бронеэлементы для «Стрелка» поставляет входящее в «Калашников» АО «НИИ стали». Впервые комплект был анонсирован на форуме «Армия-2023».

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