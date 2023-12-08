12:31 (мск), источник: © РИА Новости
Выборы президента России продлятся три дня
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Выборы президента России продлятся три дня — с 15 по 17 марта, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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«Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах президента в течение трех дней — 15, 16, 17 марта 2024 года», — сказала она.
Постановление о трехдневном формате члены ЦИК приняли во время голосования, инициированного главой ведомства.
Памфилова отметила, что такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые трехдневное голосование применили во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.
Глава ЦИК добавила, что по итогам Общероссийского голосования, когда ведомство проводило свои исследования, «уже было понятно, что многодневное голосование встречает у многих избирателей поддержку».
«И дальше, когда мы стали предлагать применять уже на других выборах, мы однозначно поняли, уверены, и это подтверждено разными источниками, что большинству избирателей этот формат голосования пришелся по душе», — подчеркнула Памфилова.
Центральная избирательная комиссия сегодня проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов. Накануне Совет Федерации назначил их на 17 марта 2024 года.