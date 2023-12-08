8 декабря, источник: АиФ Ростов-на-Дону
Владимир Путин помиловал двух человек из Ростовской области
Они отбывали наказание за кражу и незаконный лов рыбы.
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Президент РФ Владимир Путин помиловал двух заключенных из Ростовской области. Об этом рассказал председатель региональной комиссии по вопросам помилования Данил Корецкий.
Ранее комиссия выбрала двух осужденных, мужчину и женщину. Они отбывали наказание за кражу и незаконный вылов рыбы. Известно, что мужчина — ветеран боевых действий, а женщина трудилась продавцом.
По акту гуманности они должны быть освобождены от наказания, которое связано с лишением свободы. Известно, что с мужчины также снимут судимость.
Указ вступит в силу в понедельник, 11 декабря.
Когда комиссия готовит рекомендации для Президента, то учитывается, что было ли совершено преступление впервые, был ли заглажен вред и как характеризуются осуждённые, не опасны ли они для окружающих.
Как сообщил замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев, комиссия за 2023 год рассмотрела 30 ходатайств, трое осужденных были помилованы.