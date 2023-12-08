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8 декабря, источник: ИА Башинформ

В Башкирии глава Стерлитамакского района Евгений Волков ушел в отставку

В Башкирии глава Стерлитамакского района Евгений Волков ушел в отставку.

Глава администрации Стерлитамакского района Евгений Волков ушел в отставку. Он покинул пост по собственному желанию. Сегодня, 8 декабря, на внеочередном заседании Совета района принято решение о досрочном прекращении его полномочий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. 33-летний Евгений Волков занимал пост руководителя с августа 2022 года.

Временно исполняющей обязанности назначена первый замглавы Лилия Шайхутдинова.

Напомним, ранее покинул пост мэр Кумертау Олег Фролов, писал «Башинформ».

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