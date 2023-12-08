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8 декабря, источник: Реальное время

Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане

Назначен новый председатель Заинского городского суда Республики Татарстан.

Источник: Реальное время

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане. Согласно указу главы государства, пост председателя Заинского городского суда занял Рамиль Бикмиев — он вынес первый в республике приговор в онлайн-режиме.

Рамиль Бикмиев — один из соавторов книги «Вахитовский районный суд города Казани: дела и люди». Ее презентовали в апреле 2019 года.

Также указом Владимира Путина назначен заместитель председателя Авиастроительного районного суда Казани — им стал Артем Никифоров. Судьей Азнакаевского городского суда стала Ирина Газизова, Альметьевского городского суда — Флера Аблакова, Нижнекамского городского суда — Алсу Ахмадеева и Алиса Ахметова, Лаишевского районного суда — Наиля Ахмадеева.

В Казани судьей Авиастроительного районного суда стала Виктория Кузина, Ново-Савиновского суда — Ильгам Калимуллин.

В начале ноября Владимир Путин назначил 10 судей в Татарстане. В частности, указом на пост заместителя председателя Верховного суда республики утвержден Айдар Галиакберов.

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