8 декабря, источник: АиФ Омск
Губернатор Хоценко поддержал решение Путина баллотироваться в президенты
Он отметил, что Омская область пойдёт за президентом.
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко поддержал решение Владимира Путина баллотироваться на новый срок. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
«Именно Владимир Владимирович Путин вернул России величие, не позволил отнять у нашего российского народа свободу и независимость! Россия великая страна вместе с нашим Президентом!», — подчеркнул чиновник.
Кроме того, Хоценко отметил, что за президента выступит Омская область и её жители. К своему сообщению губернатор прикрепил видео от ТАСС, где Владимир Путин сообщает о своём решении баллотироваться в президенты в 2024 году.
Выборы главы государства пройдут в России в марте 2024 года и займут три дня — с 15 по 17 марта.