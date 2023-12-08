Премьер Баварии: ФРГ «еще больше скатывается в кризис» из-за ситуации с принятием бюджета

«Происходит настоящий ментальный спад», — сказал Зёдер после заседания правления ХСС в Мюнхене. «Германия все глубже погружается в кризис», — констатировал он. Правящая коалиция, по мнению баварского премьера, «действительно шатается, и теперь она не смогла представить проект бюджета на 2024 год, который был обещан до Рождества». Германия, которая когда-то была лидером в области финансов в Европе, все больше становится «оборванцем в сфере финансов», указал Зёдер.
Как ранее писала газета Bild, план канцлера Германии Олафа Шольца принять бюджет на 2024 год до Рождества провалился. Переговоры между Шольцем, главой Минэкономики ФРГ Робертом Хабеком и министром финансов Кристианом Линднером провалились. Как указывало издание, это означает, что правительство Германии начнет новый год без согласованного бюджета. Автоматически будут покрываться только обязательные расходы государства: зарплаты, пенсии и пособия граждан.
В настоящее время правящая коалиция «Светофор» обсуждает, сколько денег федеральное правительство может потратить в следующем году. Основной повод для разногласий — урезание социальных расходов. Линднер ранее заявил, что правительство Германии должно изыскать 17 млрд евро для закрытия дыры в госбюджете на 2024 год.