«Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится непозволительной роскошью. Япония должна разработать ядерное оружие», — считает автор публикации.
Гевен выразил мнение, что возвращение США к своим «традициям изоляционизма» должно заставить Японию задуматься о собственном ядерном оружии для замены американского «зонтика». По его словам, Япония не может рассчитывать на то, что Штаты согласятся поставить под угрозу свои города ради защиты союзников.
Журналист предположил, что Токио сможет использовать ядерное оружие для «сдерживания» соседей: Китая, КНДР и России. Он также напомнил, что Япония не согласна с суверенитетом Москвы над четырьмя островами Курильской гряды.
Как ранее заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, милитаризация Японии при поддержке США наводит на мысль, что ее жителей вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы. По его словам, силы самообороны страны юридически становятся полноценной армией, способной наступать, это «грубое нарушение итогов Второй мировой войны».