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09:18 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирский губернатор Травников поддержал участие Путина в выборах

Андрей Травников уверен, что Новосибирская область продолжит развиваться под руководством Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор области Андрей Травников поддержал выдвижение в президенты Владимира Путина.

Напомним, 8 декабря Владимир Путин заявил о своем участии в выборах в марте 2024 года.

В своем телеграм-канале Андрей Травников написал, что нашему президенту удалось создать условия для развития страны и ее регионов.

Благодаря его поддержке, нам удаётся реализовывать масштабные проекты, создавать инфраструктуру, обеспечивать развитие экономики и социальной сферы области.

Андрей Травников

Андрей Травников уверен, что Новосибирская область продолжит развиваться под руководством Владимира Путина. Кроме этого, регион внесет свой вклад в рост России.

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