09:18 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Новосибирский губернатор Травников поддержал участие Путина в выборах
Андрей Травников уверен, что Новосибирская область продолжит развиваться под руководством Владимира Путина.
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Губернатор области Андрей Травников поддержал выдвижение в президенты Владимира Путина.
Напомним, 8 декабря Владимир Путин заявил о своем участии в выборах в марте 2024 года.
В своем телеграм-канале Андрей Травников написал, что нашему президенту удалось создать условия для развития страны и ее регионов.
Благодаря его поддержке, нам удаётся реализовывать масштабные проекты, создавать инфраструктуру, обеспечивать развитие экономики и социальной сферы области.
Андрей Травников уверен, что Новосибирская область продолжит развиваться под руководством Владимира Путина. Кроме этого, регион внесет свой вклад в рост России.