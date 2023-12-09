09:43 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Глава Стерлитамакского района Евгений Волков объявил об уходе в отставку
Глава Стерлитамакского района республики Евгений Волков покинул свой пост. Об этом сообщили в администрации района.
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Так, о досрочном прекращении его полномочий стало известно на внеочередном заседании Совета Стерлитамакского района республики. Евгений Волков объявил об уходе в отставку по собственному желанию.
Исполняющим обязанности главы района назначили первого заместителя главы Лилию Шайхутдинову.