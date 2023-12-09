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09:43 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Глава Стерлитамакского района Евгений Волков объявил об уходе в отставку

Глава Стерлитамакского района республики Евгений Волков покинул свой пост. Об этом сообщили в администрации района.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, о досрочном прекращении его полномочий стало известно на внеочередном заседании Совета Стерлитамакского района республики. Евгений Волков объявил об уходе в отставку по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы района назначили первого заместителя главы Лилию Шайхутдинову.

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