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10:05 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Александр Беглов временно закрыл приём личных обращений ВКонтакте

Это сделано временно — в силу сбоев в работе интеграционного сервиса соцсети.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Александр Беглов вынужден временно прекратить приём личных сообщений из-за сбоев в работе интеграционного сервиса ВКонтакте. Об этом он сообщил в своём официальном аккаунте в VK.

Он попросил обращаться к нему «в комментариях под этим или любым другим постом», добавив, что команда ВКонтакте уже работает над устранением проблемы.

Горожане воспользовались предложением градоначальника, и в данный момент под сообщением — свыше 60 комментариев. В основном, они касаются зимней уборки, проблемами с ЖКХ и коммуналками.

К слову, накануне губернатор в эфире одного из городских телеканалов рассказал о ходе городской реформы ЖКХ, на «троечку» оценив работу жилищных агентств после первых снегопадов в Петербурге. Их действия он назвал удовлетворительными, объяснив, что «залп был серьёзный, весь город сразу убрать невозможно».

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