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11:49 (мск), источник: ivbg.ru

Новый муниципальный округ может появиться в Ленобласти

Совет депутатов Гатчинского района 8 декабря единогласно проголосовал за объединение всех районных поселений в Гатчинский муниципальный округ.

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко зачитал соответствующее обращение в адрес губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Как отметила председатель комитета МСУ Лира Бурак, для региона это пилотный проект — Гатчинский район первым выступил с такой инициативой.

«При наличии общего бюджета и общего совета депутатов многие вопросы решаться будут легче», — сказала Лира Бурак.

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