12:18 (мск), источник: Комсомольская правда
14 человек в Самарской области лишились постов в связи с утратой доверия
Прокуратура Самарской области сообщила об увольнении 14 человек в связи с утратой доверия за 2023 год.
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В 2023 году в Самарской области 14 человек лишились своих постов в связи с утратой доверия. Такую цифру озвучила пресс-служба региональной прокуратуры. Среди уволенных один заместитель министра, глава села, полицейские, сотрудники налоговой и службы исполнения наказания, а также руководители госучреждений. Как правило, увольнения связаны с конфликтом интересов.
— Классический пример конфликта интересов, когда у руководителя в подчинении его родственник. Ему руководитель может создать какие-то преференции, не будет привлекать к дисциплинарной ответственности, например, может начислять какие-то дополнительные премии или давать прочие поблажки по службе, — объяснил заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Александр Бабкин.
Напомним, каждый год в регионе выявляют около 5 000 нарушений коррупционного законодательства. В суды направили 174 дела, связанные со взятками. Чаще всего в Самарской области на взятках попадались сотрудники правоохранительных органов и сферы здравоохранения.