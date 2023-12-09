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9 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Лукашенко видит большой потенциал для развития Экваториальной Гвинеи

9 декабря, Малабо /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит большой потенциал для развития Экваториальной Гвинеи. Об этом он заявил на переговорах в узком составе с Президентом этой страны Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Реагируя на слова своего коллеги о том, что Экваториальная Гвинея — небольшая по размерам страна, Александр Лукашенко подчеркнул: «Вы действительно небольшая страна, но с огромными возможностями. Некоторые объекты, которые я увидел здесь, просто потрясают своей красотой. Я подумал, что и нам бы было сложно построить такое».

Беларусь готова сотрудничать, делиться опытом, технологиями в разных сферах, помочь с подготовкой кадров.

«Я сказал вашему вице-президенту (во время встречи в аэропорту. — Прим. БЕЛТА) одну вещь, с которой я приехал сюда: я считаю, что ваша страна, обладая даже такими богатствами, не должна импортировать то, что может производить сама», — сказал Президент Беларуси.

«Полностью согласен», — ответил Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Как известно, с открытием в середине 90-х месторождений нефти, экономика Экваториальной Гвинеи претерпела кардинальные изменения. Ранее она носила аграрно-сырьевой, плантационный характер, а теперь свыше 90% доходов госбюджета формируют доходы от нефтегазодобывающего сектора.

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