Лукашенко видит большой потенциал для развития Экваториальной Гвинеи

Реагируя на слова своего коллеги о том, что Экваториальная Гвинея — небольшая по размерам страна, Александр Лукашенко подчеркнул: «Вы действительно небольшая страна, но с огромными возможностями. Некоторые объекты, которые я увидел здесь, просто потрясают своей красотой. Я подумал, что и нам бы было сложно построить такое».
Беларусь готова сотрудничать, делиться опытом, технологиями в разных сферах, помочь с подготовкой кадров.
«Я сказал вашему вице-президенту (во время встречи в аэропорту. — Прим. БЕЛТА) одну вещь, с которой я приехал сюда: я считаю, что ваша страна, обладая даже такими богатствами, не должна импортировать то, что может производить сама», — сказал Президент Беларуси.
«Полностью согласен», — ответил Теодоро Обианг Нгема Мбасого.
Как известно, с открытием в середине 90-х месторождений нефти, экономика Экваториальной Гвинеи претерпела кардинальные изменения. Ранее она носила аграрно-сырьевой, плантационный характер, а теперь свыше 90% доходов госбюджета формируют доходы от нефтегазодобывающего сектора.