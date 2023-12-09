Венесуэла предложила Гайане провести встречу «на высоком уровне»

В заявлении говорится, что соответствующее предложение сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонных переговоров с региональными главами государств, в том числе с президентом Бразилии Лулой да Силвой. В заявлении не сообщается, что Гайана ответила согласием, однако говорится, что в скором времени будет объявлена дата переговоров.
3 декабря в Венесуэле прошел консультативный (то есть не имеющий юридической силы) референдум, на котором жителей страны спросили, согласны ли они на создание штата Гайана-Эссекибо и предоставление его населению венесуэльского гражданства. Более 95% проголосовавших инициативу поддержали. 6 декабря Николас Мадуро объявил о создании нового штата Гайана-Эссекибо. Президент Гайаны Ирфаан Али заявил о подготовке страны к защите от Венесуэлы. Сегодня, 9 декабря, Мадуро подписал указ о присоединении Эссекибо к Венесуэле.