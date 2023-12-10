Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении», — сказали в ведомстве.
В министерстве также пояснили, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений Сухопутных войск. Удар наносили по координатам, переданным авиационным наводчиком. В результате атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.
Летчик вертолета Ка-52М с позывным «Оса» рассказал, что противодействия со стороны противника не было, экипажи вернулись без происшествий.
В начале года информированный источник РИА Новости сообщал, что модернизированные Ка-52М применяются в зоне СВО, в том числе с ракетами «Изделие 305».
Модернизированный вертолет Ка-52М разработали по итогам применения базовой версии Ка-52А «Аллигатор» в Сирии. Машина получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты «Атака-ВМ» (с дальностью 6 километров), «Вихрь» (8 километров), «Вихрь-М» (10 километров) и «Изделие 305» (более 14 километров).