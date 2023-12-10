07:23 (мск), источник: Комсомольская правда
В Боханском районе простились с погибшим на СВО Егором Болошкиновым
Молодому человеку было 23 года.
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В Боханском районе простились с бойцом, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции Егором Болошкиновым. Ему было 23 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Боханского района Эдуард Коняев.
— Он был самым молодым из наших мобилизованных ребят. Неоднократно общались с ним в Юрге, Новосибирске, встречались и в ДНР, последний раз в октябре этого года. Егор всегда удивлял своим оптимизмом, стремлением быть на первом крае, мужественностью и, одновременно, детской непосредственностью, простотой. Он был настоящим солдатом, хорошим товарищем, защитником Родины, — говорится в тексте сообщения.
Егор Болошкинов родился и вырос в многодетной семье, в селе Тараса. Глава района выразил глубокие соболезнования родным и близким бойца.