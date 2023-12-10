Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки с 90-летием учреждения

«Благодаря профессиональному опыту многих поколений сотрудников и использованию современных информационных технологий учреждение является одним из крупнейших просветительских центров. Через популяризацию чтения вы содействуете интеллектуальному развитию общества, формируете объективное восприятие современных и давно прошедших событий», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что сегодня Президентская библиотека также с успехом решает задачи научно-методического сопровождения деятельности органов государственного управления, систематизации и сохранения важных документов.
«Уверен, что вы и в дальнейшем будете плодотворно и самоотверженно служить отечественной культуре, укреплять суверенитет и независимость Республики Беларусь», — подчеркнул глава государства.