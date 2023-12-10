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07:23 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки с 90-летием учреждения

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки Республики Беларусь с 90-летием учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: AP 2023

«Благодаря профессиональному опыту многих поколений сотрудников и использованию современных информационных технологий учреждение является одним из крупнейших просветительских центров. Через популяризацию чтения вы содействуете интеллектуальному развитию общества, формируете объективное восприятие современных и давно прошедших событий», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня Президентская библиотека также с успехом решает задачи научно-методического сопровождения деятельности органов государственного управления, систематизации и сохранения важных документов.

«Уверен, что вы и в дальнейшем будете плодотворно и самоотверженно служить отечественной культуре, укреплять суверенитет и независимость Республики Беларусь», — подчеркнул глава государства.

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