Байден считает, что возможная победа Трампа на выборах несет множество угроз

Он говорил о достижениях своей администрации, а в середине своего выступления перешел к критике республиканца. «Мы знаем, что весь этот прогресс будет поставлен на карту на следующих выборах», — приводит пресс-пул Белого дома слова Байдена.
По версии Байдена, «самая большая угроза, которую представляет Трамп, — это угроза [американской] демократии». «Если мы ее потеряем, мы потеряем все», — добавил он. Президент заявил, что «Трамп стал первым в истории проигравшим кандидатом [на президентских выборах], который отказался признать волю народа». Американский лидер считает, что в случае возможной победы республиканца на выборах его второй президентский срок будет хуже первого. «Он угрожает использовать американских военных на улицах Америки, чтобы преследовать своих политических оппонентов», — сказал демократ. Он напомнил о том, что Трамп пообещал не становиться диктатором в случае своей победы, «кроме первого дня». «Ну, слава Богу, что так, — саркастично заметил Байден, перекрестившись. — Только в первый день!».
По словам главы государства, Соединенные Штаты не могут позволить себе рисковать тем, что Трамп окажется у власти в 250-ю годовщину принятия Декларации независимости (в 2026 году).
«Все, что нам нужно сделать, — это снова выступить. Снова выступить и сделать так, чтобы наши голоса были услышаны», — заключил американский лидер.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.