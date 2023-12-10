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10:07 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Лукашенко: пришло время Африки, но странам континента еще предстоит обрести экономическую независимость

10 декабря, Малабо /Корр. БЕЛТА/. Пришло время Африки, но странам, которые обрели политическую независимость, еще только предстоит освободиться от экономической зависимости. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне в ходе официального приема в его честь от имени Президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

«Мир меняется. Он не будет другим. И возврата к тому, что было, никогда впредь не будет. Народы мира осознают. В большинстве своем осознали, что будущее за Африкой. Пришло время Африки. Скажу откровенно, что будет очень сложно таким странам, как Экваториальная Гвинея, Беларусь, устоять в одиночку в этом безумном мире. И для того, чтобы не просто выстоять, а занять свое место в этом бурно меняющемся мире, чтобы не погибнуть, не сгинуть, мы должны быть ближе друг к другу. Только вместе, идя плечом к плечу, держась за руки, мы сможем в этом мире устоять».

заявил белорусский лидер.

Он отметил, что многие из полусотни африканских государств обрели политическую свободу, но это даже не половина пути.

«Очень тяжелые времена впереди. Африканским странам нужно обрести экономическую свободу и экономическую независимость. Почти половина природных ресурсов здесь, в Африке. И эта половина природных ресурсов мира должна работать во благо народов Африканского континента. В этом суть экономической свободы, к которой вы должны прийти».

сказал Александр Лукашенко.

Он заверил, что на этом пути Беларусь будет надежным другом Экваториальной Гвинеи и ее народа.

Глава белорусского государства упомянул слова своего коллеги, о чем говорилось и на переговорах в Минске, и в Малабо, что в Экваториальной Гвинее на протяжении десятилетий строили и развивали инфраструктуру, но немного отстали в вопросе обеспечения народа: «Я ему (Президенту Экваториальной Гвинеи. — Прим. БЕЛТА) сказал прямо: вы можете рассчитывать на Беларусь — у нас есть те технологии, знания, опыт, образование, которыми мы можем поделиться с Экваториальной Гвинеей».

«Мы к вашим услугам. У нас есть то, в чем вы нуждаетесь. У вас есть то, что нужно нам. Давайте вместе сделаем все, чтобы народ этой прекрасной страны показал пример другим народам Африки, каким путем надо идти. Давайте сделаем так, чтобы Экваториальная Гвинея открыла ворота для Беларуси в другие центральноафриканские страны».

призвал белорусский лидер.

Он отметил, что министры и специалисты обеих стран за неполные три месяца проделали колоссальную работу, которая отражает обоюдную заинтересованность в динамичном развитии дружественного и взаимовыгодного сотрудничества. Подписана дорожная карта — план действий, включающий семь с половиной десятков проектов. Определены сроки их реализации и ответственные лица. «Давайте сделаем все, чтобы в течение трех лет (дорожная карта рассчитана на 2024−2026 годы. — Прим. БЕЛТА) реализовать эти проекты. Для того чтобы осуществить наши планы, у нас есть все. Но самое главное, у нас с вами есть желание и люди, устремленные в будущее, которые готовы осуществить запланированное», — уверен глава белорусского государства.

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