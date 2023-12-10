10:07 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Лукашенко: пришло время Африки, но странам континента еще предстоит обрести экономическую независимость
10 декабря, Малабо /Корр. БЕЛТА/. Пришло время Африки, но странам, которые обрели политическую независимость, еще только предстоит освободиться от экономической зависимости. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне в ходе официального приема в его честь от имени Президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, передает корреспондент БЕЛТА.