12:15 (мск), источник: © РИА Новости

Путин: власти Украины совсем оборзели, объявив русских некоренной нацией

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Власти Украины сами спровоцировали нынешний конфликт, начав борьбу с русскими в своей стране, заявил президент России Владимир Путин. Фрагмент его беседы с военнослужащими опубликовал телеведущий Павел Зарубин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости


«Никогда ничего подобного мы не делаем, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией на Украине, совсем с ума сошли? Совсем — как бы сказать попроще, народному — оборзели совсем?», — приводятся слова российского лидера в новом выпуске программы «Москва. Кремль. Путин».

В минувшую пятницу президент в Кремлевском дворце вручил обладателям звания Героя России медали «Золотая звезда». Торжественную церемонию приурочили ко Дню героев Отечества, который отмечают в России 9 декабря.

В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. По постановлению суда «русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом».

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