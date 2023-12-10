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15:17 (мск), источник: РБК

Путин заявил, что у Украины нет будущего

У Украины нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на приеме в Кремле. Фрагмент его разговора с военнослужащими опубликовал телеведущий Павел Зарубин. Украина не обладает собственной идеологией, промышленностью и деньгами, что лишает ее будущего, считает Путин. В 2014-м он говорил, что у Украины будущее есть — но при условии федерализации.

Источник: РИА "Новости"

Путин рассказал собеседникам, что в России промышленность «набирает обороты», хотя и известно, что «еще не всего хватает».

«Но у них, — показал президент большим пальцем за спину, — [все] иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, промышленности собственной, ни денег нет, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть».

В ноябре 2014 года Путин иначе отвечал на вопрос о будущем Украины. «Есть ли будущее и каково оно? Я думаю, конечно, есть. Это большая страна, большой народ, 43−44 млн человек населения. Это большая европейская страна с европейской культурой», — говорил Путин. На тот момент он отмечал, что Украине «не хватает только одного» — чтобы украинцы почувствовали, «что они могут реализовать себя полноценно здесь не хуже, чем на каких‑то других территориях, а может быть, даже в чем‑то лучше», и напомнил о возможности федерализации Украины.

Согласно Конституции, в России тоже не может быть идеологии. «В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной», — сказано в Основном законе.

В 2021-м представитель президента Дмитрий Песков рассказывал, что идеология Путина связана с «развитием, стабильностью и процветанием России и каждого россиянина». С его слов, президенту близки либеральные идеи, «но либерализм либерализму рознь».

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