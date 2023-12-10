15:05 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
В Минтруда сказали о гарантированном оплачиваемом выходном для белорусов в 2024
Все белорусы получат гарантированный оплачиваемый выходной в 2024 году.
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Стало известно, что все работники в Беларуси с 2024-го смогут рассчитывать на оплачиваемый выходной. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты.
В частности, с 1 января, согласно обновленному Трудовому кодексу, белорусы получат гарантированный выходной для диспансеризации, который будет оплачиваться.
При этом число дней на диспансеризацию будет варьироваться в зависимости от возраста работника. Белорусы до 40 лет получат один оплачиваемый выходной для диспансеризации раз в 3 года. После 40 лет — один оплачиваемый выходной для похода по врачам ежегодно.
А пенсионеры и работники, которым до пенсии остается от 5 лет на диспансеризацию смогут взять 2 оплачиваемых выходных каждый год.
Оплачиваемый выходной для диспансеризации согласовывается с нанимателем по заявительному принципу. Наниматель также вправе требовать от работника документы о прохождении диспансеризации в конкретный день.