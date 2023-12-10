Завершился официальный визит Лукашенко в Экваториальную Гвинею

10 декабря, Малабо /Корр. БЕЛТА/. Завершился официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Экваториальную Гвинею, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава белорусского государства прибыл в Экваториальную Гвинею 9 декабря. В столичном городе Малабо, который расположен на островной части страны, вечером этого дня состоялись официальные переговоры с Президентом Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
Их главный итог — президенты подписали дорожную карту по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Республики Экваториальная Гвинея.
Дорожная карта разрабатывалась с учетом потребностей экватогвинейской стороны и носит комплексный характер. Документ охватывает 15 ключевых направлений взаимодействия, включая кооперационные проекты, поставки белорусской техники и организацию ее обслуживания, сельскохозяйственную сферу, здравоохранение, фармацевтику и реализацию медицинского оборудования, лесное хозяйство. Дорожная карта рассчитана на 2024−2026 годы.
В присутствии глав государств также подписан пакет документов, направленных на развитие сотрудничества в различных сферах.
«По итогам визита и переговоров мы, без преувеличения, дали старт новому этапу в отношениях Беларуси и Экваториальной Гвинеи. Всего за год проделана работа, на которую у многих стран уходят десятилетия. Этот факт очень четко говорит о взаимной заинтересованности и стремлении вывести партнерство на качественно новый уровень», — заявил белорусский лидер.
Президент констатировал, что подписанные сторонами документы имеют общий характер, но в развитие этих документов уже договорились о 74 конкретных проектах.
«Вот это подвиг, который совершили члены правительств Экваториальной Гвинеи и Беларуси, наши специалисты. 74 конкретных проекта, которые мы должны реализовать в ближайшие 2−3 года. Завтра начинаем копать землю в Гвинее и решать проблемы», — сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что Беларусь обладает достаточными технологиями в различных сферах, чтобы Экваториальная Гвинея, воспользовавшись ими, поднялась выше на одну или даже две ступени.
«Мы, конечно же, не приехали в вашу страну заниматься благотворительностью. Такой возможности у нас нет, да это и не нужно. Но и наживаться за счет ваших людей, вашей страны мы не собираемся. Мы не колонизаторы. Мы ваши друзья. Передавая вам технологии по многим направлениям, в которых вы нуждаетесь, мы обучим ваших людей этим технологиям», — заверил глава государства.
В свою очередь Теодоро Обианг Нгема Мбасого заявил, что страна, обретя политическую независимость, теперь борется за независимость экономическую. И подход в развитии сотрудничества со стороны Беларуси выгодно отличается по сравнению с бывшими колонизаторами в Африке.
«Есть страны, которые не хотят развития для Африки. Страны, которые привносят нестабильность, которые придумывают всякие изменения, чтобы воспользоваться нашими ресурсами, — сказал лидер Экваториальной Гвинеи. — Но африканцы просыпаются. Мы видим уже, что нас обманули. Мы разочарованы. И там, где мы имели надежду, мы не сможем ничего получить от наших бывших колонизаторов».
В связи с этим, уверен Теодоро Обианг Нгема Мбасого, необходимо менять сферы взаимодействия в этом новом процессе, и в том числе серьезным образом работать с белорусской стороной.
«Это дисциплинированный народ. Это народ, который исполняет то, что обещает», — подчеркнул Президент.
Он заявил о решительности придать импульс созданию альянса Беларуси и Экваториальной Гвинеи, чтобы обеспечить устойчивое развитие и совместно противостоять глобальным вызовам.
«Уверен, что наш альянс Беларуси и Экваториальной Гвинеи будет твердо продвигаться, чтобы исполнить наши обязательства в рамках Повестки-2030. Для нас Беларусь является приоритетом в нашей внешней политике», — сказал Теодоро Обианг Нгема Мбасого.
Во второй день официального визита, 10 декабря, Александр Лукашенко из островного столичного города Малабо прибыл на материковую часть Экваториальной Гвинеи.
Президентский борт приземлился в аэропорту города Менгомейен. Александра Лукашенко у трапа встретил Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Он пригласил белорусского лидера посмотреть на строящуюся новую столицу Экваториальной Гвинеи — Сьюдад-де-ла-Пас, название которого с испанского переводится как «город мира».
По готовым объектам будущей столицы президенты решили поехать на одной машине. Во время проезда по будущей столице Президент Экваториальной Гвинеи показал главе белорусского государства Афро-американский университет Центральной Африки, госпиталь «Ла Пас Ойяла», Дом правительства.
Общение лидеров стран продолжилось за неформальным обедом. Несмотря на более облегченный формат, Александр Лукашенко и Теодоро Обианг Нгема Мбасого продолжили серьезный разговор на тему развития двустороннего сотрудничества.
Глава белорусского государства побеседовал и с первой леди Экваториальной Гвинеи — супругой Президента Констансией Манге де Обианг, которая уже бывала в Беларуси и курирует у себя в стране сферу медицины.
Экваториальная Гвинея расположена в центральной части Африки, на западном побережье материка. Страна состоит из континентальной части и островов в Гвинейском заливе (общая площадь около 28 тыс. кв.км, в том числе материковой 26 тыс. кв.км). На самом крупном острове — Биоко — находится столица — город Малабо.
С открытием в середине 1990-х месторождений нефти экономика Экваториальной Гвинеи претерпела кардинальные изменения. Ранее она носила аграрно-сырьевой, плантационный характер, а теперь свыше 90% доходов госбюджета формируют доходы от нефтегазодобывающего сектора.
В настоящее время в Экваториальной Гвинее реализуется проект по строительству новой столицы страны, которая призвана заменить в этом статусе Малабо. Город расположен на востоке континентальной части страны и раньше назывался Ойяла, но в 2020 году был переименован в Сьюдад-де-ла-Пас. Инициатива переноса столицы принадлежит Президенту Экваториальной Гвинеи. Предполагается, что новая столица будет сочетать новые веяния в архитектуре и традиционные культурные элементы, продвигать идентичность города. Ожидается, что в городском хозяйстве большая роль будет отведена возобновляемым источникам энергии.