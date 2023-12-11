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09:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В Татарстане прошли дополнительные муниципальные выборы

В Татарстане в воскресенье завершились дополнительные выборы депутатов в муниципальных советах.

Выборы состоялись в 15 районах республики. На 29 мандатов депутатов городских и сельских советов претендовали 116 кандидатов. Явка избирателей к 18:00 составила почти 60%.

За день на горячую линию ЦИК Татарстана поступило 67 обращений. «Все они носили информационно-справочный характер, жалоб не поступало. Нарушений, влияющих на результаты голосования, не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе избиркома.

Кирилл Антонов, «Ъ-Казань».

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