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Спецоперация на Украине
06:22 (мск), источник: ТАСС

Британия создаст службу надзора за соблюдением санкций против России

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании учредит новое подразделение, которое будет контролировать соблюдение частными компаниями санкций в отношении России. Об этом сообщило министерство по делам бизнеса и торговли королевства.

Источник: AP 2023

По его словам, служба имплементации торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI) будет обладать полномочиями, которые позволят ей выписывать штрафы нарушающим законодательство фирмам и передавать уголовные дела на рассмотрение в управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC). В частности, OTSI, которая начнет работу в начале 2024 года, будет следить за деятельностью компаний, которые могут уклоняться от соблюдения санкционных режимов путем экспорта своей продукции через третьи страны.

С начала специальной военной операции РФ на Украине Лондон внес в черный список около 1,8 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозил их активы на сумму более 18 млрд фунтов ($23 млрд).

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