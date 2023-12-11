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10:24 (мск), источник: АиФ Владивосток

Приморский снайпер «Ярый» получил Звезду Героя России

К январю 2023 года на счету «Ярого» было более 100 целей.

Источник: Аргументы и факты

Командир группы снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Ярослав Якубов, известный своим говорящим позывным «Ярый», достиг высшей степени отличия и был удостоен звания Героя России.

К началу января 2023 года на счету «Ярого» было более 100 успешно выполненных заданий, а его группа, в свою очередь, сумела ликвидировать целых 600 целей за год. Но Ярослав Якубов не только ведет активные боевые действия, но и делится своими знаниями и опытом с другими стрелковыми специалистами в специально созданной школе снайпинга.

С апреля 2022 года Ярослав Якубов находится в зоне ведения СВО, где продолжает свою службу с неизменным рвением и преданностью Родине.

8 декабря состоялось торжественное вручение медалей Героям России «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент России Владимир Путин выразил свою благодарность воинам за их службу Родине и выразил уверенность в том, что совместными усилиями они смогут достичь поставленных целей и создать благоприятное будущее для своих детей и внуков.

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