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12:17 (мск), источник: ТАСС

Комитет ГД одобрил законопроекты, расширяющие практику отсрочки наказания для родителей

Суду предлагается предоставить возможность отсрочить реальное отбывание наказания осужденным к ограничению свободы беременным женщинам, матерям детей до 14 лет, а также отцам детей аналогичного возраста, являющимся единственным родителем.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении два законопроекта, которыми предлагается предоставить возможность суду отсрочить реальное отбывание наказания осужденным к ограничению свободы беременным женщинам, матерям детей до 14 лет, а также отцам детей аналогичного возраста, являющимся единственным родителем.

Документы внесены в Госдуму правительством РФ 27 октября. Законопроектами предусмотрены соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Уголовно-исполнительный кодекс РФ. По действующему законодательству отсрочка отбывания наказания применяется к указанным категориям за исключением тех, кому, в частности, назначено наказание в виде ограничения свободы. В пояснительной записке к одному из законопроектов указано, что эти изменения позволят значительно расширить круг лиц, в отношении которых может быть применена отсрочка отбывания наказания.

Ограничение свободы, согласно УК РФ, назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести. Оно предусматривает введение судом некоторых ограничений для осужденного. Так, он не может покидать место постоянного проживания в определенное время суток, выезжать за пределы территорий соответствующего муниципального образования и посещать места проведения массовых мероприятий.

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