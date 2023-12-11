14:03 (мск), источник: МК.RU Крым
В Крыму начали готовить документы для национализации отеля Софии Ротару
В Крыму начали готовить документацию для национализации отеля «Вилла София», принадлежащего певице Софии Ротару.
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Ротару обвиняют в поддержке ВСУ, пишет телеграм-канал Mash. По его информации, власти республики уже начали готовить документы для национализации «Виллы София» в Ялте.
Также на полуострове собирают доказательства того, что певица спонсирует ВСУ.