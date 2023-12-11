Профориентация и энергоэффективность: на что пойдет новый грант, полученный Молдовой

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Молдова получит от Германии грант на сумму 14,8 миллиона евро для финансирования проектов в сфере энергоэффективности, профессиональной подготовки молодежи и государственного управления.
Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на заседании в понедельник утвердила консультативное заключение о начале переговоров и одобрении подписания договора о гранте с правительством Германии.
По сообщению пресс-службы парламента, 3,8 миллиона евро из общей суммы пойдут на программу по трудоустройству молодежи путем организации профессиональной подготовки в тех областях экономики, где есть высокий спрос на качественную рабочую силу. Программа будет проводиться в 2024—2026 годы, а участниками станут молодые люди из Молдовы и Украины возрастом до 35 лет.
Еще пять миллионов евро пойдут на реализацию задач по энергоэффективности. Безвозмездная финансовая поддержка будет использована для разработки региональных планов в области возобновляемых источников энергии, а также для организации мероприятий по распространению передового опыта в этой сфере на муниципальном уровне. Проект планируется осуществить с ноября 2023 года по октябрь 2026 года.
Еще один транш на шесть миллионов евро будет направлен на развитие привлекательности и эффективности госуправления Республики Молдова.