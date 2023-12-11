АБР выделит $240 млн на улучшение 700 км сельских дорог Узбекистана

Азиатский банк развития одобрил заем в размере $240 млн для улучшения 700 км сельских дорог в Узбекистане, сообщает пресс-служба банка.
«Поскольку почти половина населения Узбекистана, изолированного от моря двумя странами, проживает в сельской местности, где сельское хозяйство является основным источником средств к существованию, связанность имеет решающее значение», — сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.
Основное внимание будет уделено местным и межхозяйственным сельским дорогам в 12 областях и Каракалпакстане. Улучшения будут направлены на повышение пропускной способности, качества, связности, обеспечение безопасности и устойчивости к изменению климата за счет усиленных насыпей, мостов, водопропускных труб и дренажных систем.
Проект также предоставит сельским общинам и фермерам всепогодный доступ к рынкам, школам, медицинским услугам и районным центрам.
Кроме того, он направлен на расширение прав и возможностей сельских женщин посредством обучения устойчивому сельскому хозяйству и методам, устойчивым к изменению климата.
Объекты по развитию общин будут модернизированы для обучения навыкам предпринимательства и средств к существованию, также будут проводиться кампании по повышению осведомленности о гендерном насилии и безопасности дорожного движения.