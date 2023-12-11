16:40 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Влах: Молдова рискует стать полицейским государством с подачи президента
Экс-башкан Гагаузии высказалась о перспективе учреждения по инициативе президента антикоррупционного суда в Молдове.
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КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Молдова рискует превратиться в полицейское государство с подачи президента республики Майи Санду. Об этом заявила экс-башкан Гагаузии Ирина Влах.
Она напомнила, что по инициативе президента в антикоррупционной судебной системе Молдовы должны появиться два новых учреждения: Антикоррупционный суд и Антикоррупционная коллегия Апелляционной палаты Кишинева, которые, по мнению Влах, будут нацелены на преследование лидеров молдавской оппозиции.
«И если власть пойдет на этот шаг, то антикоррупционный суд сможет привлечь к ответственности чуть ли не четверть нашего населения. Что это, если не настоящее полицейское государство, где режим действует по принципу “кто не с нами, тот против нас?” — задалась вопросом политик в своем Telegram-канале.
Она призвала президента и действующую власть заняться расследованием нашумевших преступлений, а не искать коррупцию «только в офисах оппозиции» или в «гардеробах неудобных людей».
«Хватит спускать столько денег на эти бесполезные и искусственно созданные учреждения. Займитесь социальной повесткой и реальными проблемами, потому что о народе вы напрочь забыли!» — заключила Влах.