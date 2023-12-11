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Главные новости к вечеру 11 декабря
18:58 (мск), источник: РБК

Медведев допустил точечные изменения в Конституцию

России пока не нужна новая Конституция, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Да, может быть ситуация, когда общественные изменения настолько серьезны, что нужно принимать даже не новую редакцию Конституции, отдельные поправки, а новую Конституцию. Но сейчас таких условий нет, и, надеюсь, не будет», — сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

Он допустил «точечные изменения» в основной закон. «Донастройка будет происходить, а новую Конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать», — отметил Медведев.

По его словам, условия для изменения Конституции возникают вследствие «революции, а революции нам не нужны». «Мы свой лимит, как принято говорить, в XX веке с революциями исчерпали», — заключил Медведев.

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