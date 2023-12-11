18:58 (мск), источник: РБК
Медведев допустил точечные изменения в Конституцию
России пока не нужна новая Конституция, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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«Да, может быть ситуация, когда общественные изменения настолько серьезны, что нужно принимать даже не новую редакцию Конституции, отдельные поправки, а новую Конституцию. Но сейчас таких условий нет, и, надеюсь, не будет», — сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.
Он допустил «точечные изменения» в основной закон. «Донастройка будет происходить, а новую Конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать», — отметил Медведев.
По его словам, условия для изменения Конституции возникают вследствие «революции, а революции нам не нужны». «Мы свой лимит, как принято говорить, в XX веке с революциями исчерпали», — заключил Медведев.