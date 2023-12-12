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07:49 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В столице Катара открылось посольство Узбекистана

В Дохе состоялась церемония открытия посольства Узбекистана.

Источник: МИД

Вчера, 11 декабря, в Дохе состоялась церемония открытия посольства Узбекистана, благодаря чему теперь и в Катаре начал развеваться государственный флаг нашей страны.

Как отметил министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, благодаря высокой динамике, заданной лидерами двух стран, узбекско-катарские отношения развиваются на беспрецедентном уровне. Так, в мае в Ташкенте открылось дипломатическое представительство Катара.

Сообщается, что эти посольства послужат укреплению отношений двух стран.

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