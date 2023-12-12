07:49 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В столице Катара открылось посольство Узбекистана
В Дохе состоялась церемония открытия посольства Узбекистана.
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Вчера, 11 декабря, в Дохе состоялась церемония открытия посольства Узбекистана, благодаря чему теперь и в Катаре начал развеваться государственный флаг нашей страны.
Как отметил министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, благодаря высокой динамике, заданной лидерами двух стран, узбекско-катарские отношения развиваются на беспрецедентном уровне. Так, в мае в Ташкенте открылось дипломатическое представительство Катара.
Сообщается, что эти посольства послужат укреплению отношений двух стран.