Главное
Спецоперация на Украине
07:44 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси сотрудничать с Кенией

По словам президента, Минск намерен взаимодействовать с Найроби по многим направлениям, в их числе сельское хозяйство, промкооперация, торговля и туризм.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил кенийскому коллеге Уильяму Руто и жителям Кении поздравление с национальным праздником, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко напомнил, что в этом году Кения отмечает 60-летие со дня обретения независимости. За этот период, по его словам, страной было достигнуто многое. Так, удалось значительно укрепить суверенитет страны и госинституты. Помимо этого, президент отметил, что Кения пользуется высоким авторитетом на международной арене и играет важную роль в решении региональных вопросов.

Белорусский лидер также обратил внимание, что история отношений между Минском и Найроби насчитывает уже не одно десятилетие.

«Мы подтверждаем заинтересованность в активном развитии договорно-правовой базы, сотрудничества в сферах механизации сельского хозяйства, промышленной кооперации, торговли, информационных технологий, здравоохранения и образования, туризма».

подчеркнул он, передает пресс-служба.

Президент пожелал кенийскому лидеру счастья и осуществления планов, а всем кенийцам — процветания и светлого будущего.

Визит в Кению

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Кению в минувшее воскресенье.

До этого очно белорусский лидер встречался со своим африканским коллегой всего один раз — 1 декабря на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата в Дубае. Тогда главы государств договорились провести более основательные переговоры по налаживанию сотрудничества.

В ходе переговоров 10 декабря в Найроби Лукашенко подчеркнул, что странам необходимо определить направления дальнейшего взаимодействия и составить некий конкретный план.

Белорусский президент также обратил внимание на необходимость выработки дорожной карты.

Лукашенко отметил, что Кения занимает очень важное стратегическое положение в Африке и во многом определяет политику Африканского континента, и пригласил своего кенийского коллегу посетить Минск — например, в первой половине 2024 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пригожин рассказал, когда поправится и вернется в Минск на 'Фактор BY'
Штурм окопов: МВД показало кадры учений отряда спецназа 'Буран'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лукашенко Александр