Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси сотрудничать с Кенией

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил кенийскому коллеге Уильяму Руто и жителям Кении поздравление с национальным праздником, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко напомнил, что в этом году Кения отмечает 60-летие со дня обретения независимости. За этот период, по его словам, страной было достигнуто многое. Так, удалось значительно укрепить суверенитет страны и госинституты. Помимо этого, президент отметил, что Кения пользуется высоким авторитетом на международной арене и играет важную роль в решении региональных вопросов.
Белорусский лидер также обратил внимание, что история отношений между Минском и Найроби насчитывает уже не одно десятилетие.
Президент пожелал кенийскому лидеру счастья и осуществления планов, а всем кенийцам — процветания и светлого будущего.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Кению в минувшее воскресенье.
До этого очно белорусский лидер встречался со своим африканским коллегой всего один раз — 1 декабря на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата в Дубае. Тогда главы государств договорились провести более основательные переговоры по налаживанию сотрудничества.
В ходе переговоров 10 декабря в Найроби Лукашенко подчеркнул, что странам необходимо определить направления дальнейшего взаимодействия и составить некий конкретный план.
Белорусский президент также обратил внимание на необходимость выработки дорожной карты.
Лукашенко отметил, что Кения занимает очень важное стратегическое положение в Африке и во многом определяет политику Африканского континента, и пригласил своего кенийского коллегу посетить Минск — например, в первой половине 2024 года.