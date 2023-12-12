09:46 (мск), источник: Комсомольская правда
С марта 2024 года в Татарстане вступят в силу новые требования к выгулу собак
Нарушителей будут наказывать штрафами.
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С 1 марта 2024 года в Татарстане вступят в силу новые требования к выгулу домашних животных. Так, собак можно будет выводить на улицу исключительно в ошейнике и на поводке, самовыгул будет под запретом. Об этом напомнил начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании комитета Госсовета республики.
Эксперт также подчеркнул, что, согласно постановлению правительства Татарстана, предусмотрена необходимость получения письменного согласия собственников многоквартирного дома на содержание домашнего животного.
При выгуле собак в людных местах на них обязательно должен быть намордник и поводок длиной не более 1,5 метра.
«Чтобы эти требования соблюдались, нами ведется работа по введению административной ответственности в КоАП РТ. С августа этого года за нами закрепили функцию по составлению и рассмотрению протоколов об административных правонарушениях. Статьи 8.52 и 8.54 предусматривают административную ответственность за нарушение требований в области обращения с животными. На сегодня нами наложены четыре штрафа на 31 тысячу рублей».
Напомним, в Татарстане нередки случаи нападения собак на людей. Так, в Альметьевске свора собак напала на мальчика, в Казани пес набросился на ребенка на детской площадке, в Волжске собака вырвалась из вольера и покусала 9-летнюю девочку, а в столице Татарстана собака обглодала лицо своего умершего хозяина.