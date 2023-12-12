09:00 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Лукашенко: Минск и Ашхабад сохранят заинтересованность в сотрудничестве
По словам президента, сотрудничество Беларуси и Туркменистана нацелено на укрепление экономических потенциалов двух стран.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Международным днем нейтралитета, сообщила пресс-служба главы государства.
«Признание со стороны мировой общественности курса постоянного нейтралитета Туркменистана и его приверженность к расширению дружественных отношений со всеми государствами особенно важны в нынешних условиях, когда угрозы бесконфликтному сосуществованию и политическому диалогу стали системообразующими элементами».
Лукашенко также уверен, что, вопреки вызовам современности, Беларусь и Туркменистан сохранят заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Это взаимодействие, по словам президента, нацелено на укрепление экономических потенциалов двух стран и рост благосостояния граждан.
Глава государства пожелал туркменскому коллеге здоровья, счастья и успехов в реализации планов, а народу этой страны — добра и процветания.
Беларусь и Туркменистан
По информации белорусского внешнеполитического ведомства, приоритетным направлением взаимодействия между двумя странами является взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество.
Беларусь в основном поставляет в Туркменистан сахар, шины, изолированные провода, лекарственные средства и различную молочную продукцию. Туркменский экспорт на белорусский рынок состоит из постельного и кухонного белья, посуды, предметов домашнего обихода из пластмасс, нетканых материалов и текстильной одежды.