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09:00 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко: Минск и Ашхабад сохранят заинтересованность в сотрудничестве

По словам президента, сотрудничество Беларуси и Туркменистана нацелено на укрепление экономических потенциалов двух стран.

Источник: AP 2023

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Международным днем нейтралитета, сообщила пресс-служба главы государства.

«Признание со стороны мировой общественности курса постоянного нейтралитета Туркменистана и его приверженность к расширению дружественных отношений со всеми государствами особенно важны в нынешних условиях, когда угрозы бесконфликтному сосуществованию и политическому диалогу стали системообразующими элементами».

говорится в поздравлении.

Лукашенко также уверен, что, вопреки вызовам современности, Беларусь и Туркменистан сохранят заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Это взаимодействие, по словам президента, нацелено на укрепление экономических потенциалов двух стран и рост благосостояния граждан.

Глава государства пожелал туркменскому коллеге здоровья, счастья и успехов в реализации планов, а народу этой страны — добра и процветания.

Беларусь и Туркменистан

По информации белорусского внешнеполитического ведомства, приоритетным направлением взаимодействия между двумя странами является взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество.

Беларусь в основном поставляет в Туркменистан сахар, шины, изолированные провода, лекарственные средства и различную молочную продукцию. Туркменский экспорт на белорусский рынок состоит из постельного и кухонного белья, посуды, предметов домашнего обихода из пластмасс, нетканых материалов и текстильной одежды.

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